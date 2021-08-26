شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى اليوم الأربعاء 25 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأربعاء 25 /8/ 2021، لم يشهد أي تغيير على صعيد الهدافين، حيث أقيمت مباراتان ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 20 هدفا

مصطفى فتحى سموحة 16

أحمد ياسر ريان سيراميكا 15 هدفا

أشرف بنشرقي الزمالك 14

عمر كمال المصري البورسعيدي 13

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

باسم مرسي مصر المقاصة 11

أحمد علي البنك الأهلي 11

كريم بامبو البنك الأهلي 11

أحمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 11

شيميليس بيكلى مصر المقاصة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

واكتسح فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح إبراهيم عادل أهداف بيراميدز مبكرا فى الدقيقة 3، وعزز الناشئ محمود صابر تقدم بيراميدز بالهدف الثانى فى الدقيقة 14، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث فى الدقيقة 36، قبل أن يعود إبراهيم عادل ويسجل الثانى له والرابع للفريق السماوى فى الدقيقة 40 بكعب القدم، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الخامس لبيراميدز فى الدقيقة 65 بطريقة رائعة.

حقق فريق المقاولون فوزا معنويا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى .

تقدم عبد الرحمن اجويرو للمحلة فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وتعادل محمد حمدى زكى للمقاولون فى الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 82 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 41 نقطة فى المركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المحلة عند 35 فى المركز الرابع عشر للمسابقة .