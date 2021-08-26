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القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب جدول الدورى المصرى اليوم الأربعاء 25/8/ 2021، تغييرا طفيفا بعد إقامة مباراتين فى ختام مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من البطولة بمواجهة غزل المحلة والمقاولون، وبيراميدز مع مصر المقاصة.

ترتيب جدول الدورى المصرى

يحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، ويأتى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 73 نقطة من 33 مباراة، وحل سموحة فى المركز الثالث برصيد 53 نقطة، متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الرابع بنقطة واحدة بعد الفوز على المقاصة.

واكتسح فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح إبراهيم عادل أهداف بيراميدز مبكرا فى الدقيقة 3، وعزز الناشئ محمود صابر تقدم بيراميدز بالهدف الثانى فى الدقيقة 14، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث فى الدقيقة 36، قبل أن يعود إبراهيم عادل ويسجل الثانى له والرابع للفريق السماوى فى الدقيقة 40 بكعب القدم، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الخامس لبيراميدز فى الدقيقة 65 بطريقة رائعة.

حقق فريق المقاولون فوزا معنويا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى .

تقدم عبد الرحمن اجويرو للمحلة فى الدقيقة 29 من عمر اللقاء، وتعادل محمد حمدى زكى للمقاولون فى الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة 82 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 41 نقطة فى المركز التاسع بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد المحلة عند 35 فى المركز الرابع عشر للمسابقة .