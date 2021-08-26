شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 25/ 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 24/ 8 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

موسيماني يدرس إراحة لاعبى الأهلي الدوليين من التدريبات قبل مباراة أسوان

يدرس الجهاز الفني للأهلي إراحة لاعبيه الدوليين من التدريبات واستبعادهم من قائمة مباراة أسوان الأخيرة في مشوار الدوري والمقرر لها الجمعة لمنح اللاعبين راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني يوم السبت المقبل، لاسما أن مجموعة اللاعبين الدوليين لم يحصلوا على راحة كافية طوال الفترة الماضية.