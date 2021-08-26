شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 25/ 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 24/ 8 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
موسيماني يدرس إراحة لاعبى الأهلي الدوليين من التدريبات قبل مباراة أسوان
يدرس الجهاز الفني للأهلي إراحة لاعبيه الدوليين من التدريبات واستبعادهم من قائمة مباراة أسوان الأخيرة في مشوار الدوري والمقرر لها الجمعة لمنح اللاعبين راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني يوم السبت المقبل، لاسما أن مجموعة اللاعبين الدوليين لم يحصلوا على راحة كافية طوال الفترة الماضية.
خرج حسام حسن مهاجم سموحة من حسابات الزمالك في التعاقدات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعدما كان اللاعب في مقدمة المهاجمين المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك.