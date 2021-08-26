الزمالك أكثر الأندية حصولا على ركلات الجزاء فى الدورى بالتساوى مع المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أصبح نادى الزمالك أكثر أندية الدورى المصرى حصولا على ركلات الجزاء هذا الموسم بالتساوى مع المصرى البورسعيدى برصيد 17 ركلة جزاء خلال 33 مباراة من عمر المسابقة.

ويعد نادى الزمالك أكثر أندية الدورى المصرى هذا الموسم إحرازا للأهداف من ركلات الجزاء بعدما نجح من خلالها فى تسجيل 13 هدفا خلال مبارياته في المسابقة.

وحصل الزمالك على 17 ركلة جزاء خلال 33 مباراة خاضها حتى الآن، حيث نجح في تسجيل 13 ركلة وأهدر 4 ركلات فقط أمام الأهلى والمصرى ووادى دجلة والإنتاج الحربى، ليكون على قمة الأندية المستفادة من ضربات الجزاء.

في حين أن نادى المصرى البورسعيدى أكثر أندية الدورى هذا الموسم إهدارا لركلات الجزاء برصيد 6 ركلات من 17 ركلة تحصل عليها، أبرزها ركلتى الجزاء أمام الزمالك الذى تصدى لهما محمد عواد، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 3 /2.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم في مشواره بالدورى هذا الموسم، علي حساب الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33 ، ليحسم الزمالك لقب الدوري رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.