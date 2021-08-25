الامارات | الوصل يخسر نقطتين على ملعبه أمام خورفكان في أول حضور للجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يخسر نقطتين على ملعبه أمام خورفكان في أول حضور للجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض الوصل تحقيق الفوز على أرضه في أول مباراة يخوضها أمام جماهير الإمبراطور وتعادل مع خورفكان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، تقدم الوصل بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق ميشيل أراخو، ونجح خورفكان في إدراك هدف التعادل بالدقيقة 31 عن طريق اللاعب البرازيلي غيسوس.

وفشل الوصل في إحراز هدف الفوز عن طريق ليما، الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعدما تصدى حارس خورفكان أحمد ديدا للكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليحصد فريق خورفكان أول نقطة له في البطولة بينما أصبح رصيد الوصل 4 نقاط، وفشل صاحب الأرض من الثأر لهزيمة الموسم الماضي أمام خورفكان في ملعب الفهود.

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