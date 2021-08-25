الأولمبيون حصدوا الملايين والبارالمبيون يترقبون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 1080 ميدالية ملونة (340 ذهبية و338 فضية و402 برونزية) وزعت في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 التي اختتمت في 8 أغسطس الحالي على 93 دولة بينها السعودية، بعد أن شارك فيها 11 ألف لاعب تنافسوا في 33 لعبة.

في المقابل انطلقت في طوكيو نفسها، دورة الألعاب البارالمبية التي افتتحها إمبراطور اليابان ناروهيتو أمس الأول وتستمر حتى 5 سبتمبر المقبل وسط منافسة بين 4400 رياضي من 161 دولة بالإضافة لفريق من اللاجئين، على أكثر من 500 ميدالية ذهبية في 22 رياضة مختلفة خلال 12 يوما.

وأمس، توجت الأسترالية جريكو بأول ذهبية في بارالمبياد طوكيو عبر منافسات الدراجات على المضمار محققة زمنا قياسيا عالميا عبر منافسات الدراجات على المضمار بعد أن فازت بسباق المطاردة لمسافة 3 آلاف م للفردي على مضمار إزو، بزمن قياسي عالمي بلغ 3 دقائق و815ر50 ثانية، لكن ستحصل على جريكو على ما يحصل عليه أبطال الأولمبياد من جوائز وحوافز نظير تحقيق ميدالية؟

تختلف المكافآت في الدول مقابل حصول رياضييها على ميداليات أولمبية، فبعض الجوائز يبدو طريفا، وبعضه جاد يحتوي على مبالغ ضخمة تصل حتى 740 ألف دولار، فيما يكون نصيب البعض الحصول على رسالة ملكية أو منزل أو توفير وجبة أو رحلات طيران مجانية مدى الحياة.

على المستوى المحلي، فقد حصل بطل الكاراتيه طارق حامدي على مبلغ 5 ملايين ريال نحو (1.3 مليون دولار) مقابل حصوله على ميدالية فضية بأولمبياد طوكيو.

مكافآت وجوائز بعض أبطال طوكيو 2020

الفلبينية هيدلين دياز:

منحت لاعبة رفع الأثقال، الفلبين الذهبية الأولى على الإطلاق، ونظير إنجازها التاريخي حصلت على 33 مليون بيزو فلبيني (أي ما يعادل 600 ألف دولار) من لجنة الرياضة الفلبينية ورجال الأعمال، كما حصلت على منزل قدمه لها الرئيس رودريغو دوتيرتي، بالإضافة إلى 3 منازل أخرى على الأقل وعدت بها شركات ورعاة. كما قدمت لها شركة خطوط (طيران آسيا) رحلات مجانية على متن خطوطها ووقودا مجانيا مدى الحياة مقدما من شركة (فينيكس بيتروليوم).

السعودي طارق حامدي

بعد نيله فضية القتال وزن فوق 75 كجم، حصل على نحو 7 ملايين ريال، فبعد أن أعلن وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي عن منحه مكافأة 5 ملايين ريال، منحه أيضا الأمير الوليد بن طلال مليون ريال، بجانب 50 ألف ريال من الرئيس السابق لنادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، و200 ألف ريال من شركة »المسافر«، و120 ألف ريال من مياه بيرين، و100 ألف ريال من»مايسترو بيتزا« و»ماكدونالدز«، و»جاهز«، و»يلو«.

الأمريكية تميرا منساه:

بعد فوزها بالميدالية الذهبية للمصارعة، نالت 37,500 دولار كمكافأة، وصرحت بأنها تنوي استخدامها لشراء شاحنة طعام (فود ترك) لوالدتها.

الكندية أندريا بروزاك:

حصدت المجدفة الميدالية الذهبية الأولى لدولتها منذ عام 1992 ونالت مكافأة 16,000 دولار قالت إنها تنوي بعدها أخذ عطلة مع والدتها في لندن.

الكازاخستاني إيغور سون:

نال لاعب رفع الأثقال ميدالية برونزية وصرح باستخدام مكافأته البالغة 75,000 دولار في المساعدة بدفع تكاليف علاج أخيه الذي يعاني من الشلل الدماغي.

الروسية يوليا يفيموفا:

حصلت السباحة على ميداليتين فضيتين ومنحت وسام الشرف خلال مراسم أقيمت في قصر الكرملين في موسكو بتاريخ 25 أغسطس.

المصريان فريال والجندي

عقب نجاح لاعبة الكاراتيه فريال أشرف في خطف الميدالية الذهبية، حصلت على مكافأة مليون جنيه مصري وراتب شهري ثابت، فيما نال أحمد الجندي نتيجة تتويجه بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث، 750 ألف جنيه، وراتبا شهريا ثابتا.

مكافآت بالدولار للمتوجين في بعض الدول

مكافآت غريبة.. أبقار وأحصنة وبيتزا ونقانق

تخطى حصول لاعبة رفع الأثقال الهندية ميراباي تشانو على ميدالية فضية بأولمبياد طوكيو حاجز المكافأة المالية، فبجانب نيلها 350 ألف دولار، تم ترقيتها في عملها بهيئة السكك الحديدية الهندية. كما تعهدت سلسلة «دومينوز بيتزا» بمنحها بيتزا مجانية للأبد، بينما قدمت لها سلسلة (إنوكس) للعرض السينمائي تذاكر مجانية مدى الحياة.

قدمت الحكومة الروسية سيارات فاخرة للحاصلين على ميداليات في أولمبياد ريودي جانيرو بالبرازيل، إضافة إلى شقق سكنية وأحصنة.

حصل الأولمبيون الألمان بأولمبياد طوكيو على مخزون مجاني مدى الحياة من شركة منتجة للمشروبات.

نال الرياضيون الأولمبيون من بيلاروسيا مكافأة تتمثل في مخزون من النقانق، ووفقا لتقارير (ياهو فاينانس) لا تزال معروضة في طوكيو.

يحصل رياضيو كوريا الجنوبية والفائزون بالميداليات على الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية.

في أولمبياد 2012 بلندن تم منح كل لاعب من جنوب أفريقيا توج بميدالية ذهبية بقرة.

اثنان من فريق التجديف الجنوب أفريقي الحاصل على ذهبية لندن 2012، (سيزوي ندلوفو وماثيو بريتين) اختارا أن تكون مكافآتهما بقرة حية، فيما اختار زميلاهما جون سميث وجيمس طومسون الحصول على بقرتين كلحوم.

السباح الجنوب أفريقي كاميرون فان دير بيرغ حصل نتيجة فوزه بذهبية في أولمبياد لندن على مكافأة 140 كجم من النقانق وزعها على 252 طفلا بأحد المياتم في جوهانسبيرج.

وعلى الرغم من تنوع الحوافز وقيمة المكافآت المالية باختلاف الدول، إلا أن عددا من الرياضيين في الأولمبياد لا يحصلون على الحوافز والمكافآت المالية.

ووفقا لـ (فوربز)، لا تقدم أي من بريطانيا ونيوزيلندا والنرويج والسويد حوافز مالية لرياضييها الحاصلين على الميداليات الأولمبية اعتبارا من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020، إلا أن بريطانيا تقدم لرياضييها منحة سنوية بمبلغ 38,339 دولارا لكل رياضي، ويتلقى الرياضيون في النرويج 14,000 دولار سنويا للمعدات الرياضية أو التدريب.

Nytimes CNBC Forbes

المصادر