هل إحال «اتحاد الكرة» الحكم محمد معروف للتحقيق بشأن قفزته واحتفاله بالهدف الثانى للزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر - قال الاتحاد المصرى لكرة القدم، إنه لا صحة لما تردد حول صدور قرار بإيقاف الحكم الدولى محمد معروف بداعى احتفاله بالهدف الثانى لـ الزمالك فى شباك الإنتاج الحربى، وإحالته للتحقيق.

وقال مسؤولون فى الاتحاد، إن الحكم محمد معروف لم يحتفل مع الزمالك بالهدف الثانى كما تردد، وأن القفزة كانت قبل دخول الكرة مرمى الإنتاج الحربى وكان سببها متابعة الكرة العرضية للتأكد من عدم وجود احتكاك بين اللاعبين أو لمسة يد، لافتين إلى أنه تصرف طبيعى من الحكم.

وحسم الزمالك الدورى الممتاز لصالحه بعد الفوز على فريق الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، أحرزهما أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقى.

قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تسليم نادي الزمالك، درع الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62، في مباراة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة المحلية.

ويجهز مسؤولو اتحاد الكرة، الدرع وميداليات لاعبي الزمالك، لتكريمهم في مباراة البنك الأهلي، يوم الجمعة المقبل، بعد تتويج الفريق الأبيض باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه أمس الثلاثاء، بثنائية نظيفة على الإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري المصري.

ورد مسؤولو اتحاد الكرة، على التساؤل الذي يدور خلال الساعات الحالية، حول مكافأة بطل الدوري 2021، وهل تنص اللائحة على منح الفريق الفائز ببطولة الدوري مكافأة مالية؟

وقال مصدر مسؤول داخل الجبلاية: «بطل الدوري لا يحصل على مكافأة مالية من اتحاد الكرة، لأن الأندية لها عوائد من البث التليفزيوني والشركة الراعية».