«كاف» يناشد الحكومة البريطانية بحل أزمة اللاعبين الدوليين على رأسهم صلاح ويطالب بالمساواة

الشارقة - اميمة ياسر - خاطب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي، من أجل استثناء اللاعبين الأفارقة من قواعد الحجر الصحي الخاص بدول المنطقة الحمراء خلال الأجندة الدولية المقبلة، والتي تقام خلال بداية شهر سبتمبر المقبل.

وقال بيان "كاف" على موقعه الرسمي :"لاحظ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) الظروف الحالية السائدة في بريطانيا فيما يتعلق بعدم وجود استثناءات رياضية للاعبين العائدين من عدة دول أفريقية بعد النافذة الدولية الأسبوع المقبل".

وواصل البيان :"يحث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، نيابة عن جميع الاتحادات الأفريقية الأعضاء واللاعبين والمشجعين الأفارقة، الحكومة البريطانية على تقديم الإعفاءات المطلوبة بشكل عاجل لتمكين اللاعبين الأفارقة من التنافس على بلدانهم في تصفيات كأس العالم في قطر المقبلة".

وأكمل البيان :"أشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى أن الحكومة البريطانية منحت إعفاءات مماثلة لتمكين حضور الوفود والمسؤولين، في نهائيات البطولة الأوروبية التي أقيمت قبل أقل من شهرين".

وواصل الكاف قائلا :"تجدر الإشارة كذلك إلى أن الظروف في البلدان الأفريقية المدرجة في القائمة الحمراء في كثير من الحالات هي في الواقع أقل حدة من البلدان الأخرى غير المدرجة حاليًا في هذه القائمة أو التي تم تقديم إعفاءات لها سابقًا".

وأضاف البيان قائلا :"علاوة على ذلك ، يود كاف التأكيد مجددًا على أن المباريات القادمة ستُقام وفقًا للبروتوكولات الصارمة التي طورها فيفا وتطبيقها في جميع أنحاء العالم ، كما كان الحال في النوافذ السابقة والبطولات القارية التي تم تقديمها بنجاح دون أي حوادث".

وأردف قائلا :"لقد أثبتت هذه البروتوكولات الآن بما لا يدع مجالاً للشك أنها تخفف من المخاطر التي تنطوي عليها ، مما يعكس نجاح البروتوكولات المتناسبة المطبقة محليًا في إنجلترا وأجزاء أخرى من العالم".

واختتم البيان :"في ضوء ما سبق ، ناشد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على وجه السرعة اتحاد كرة القدم في بريطانيا، والحكومة البريطانية أن نفس المعاملة المطبقة سابقًا على أوروبا تمتد الآن إلى إفريقيا بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية".

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد علق في بيان رسمي علي الأزمة الدائرة حول رفض أندية الدوري الإنجليزي والإسباني، إنضمام نجومها إلي منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي المقبلة، بسبب القائمة الحمراء.

ورفضت أندية الدوري الإنجليزي والإسباني، إنضمام لاعبيها إلي منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي بسبب القائمة الحمراء المتعلقة بقيود السفر علي كورونا.

قال جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان له "لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل".

وأضاف، "يعد السماح للاعبين بالمشاركة في المنافسات الدولية المقبلة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة.

واصل، "أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري، وكل نادٍ، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية، يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا".