شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتسح مصر المقاصة بخماسية نظيفة في الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة يخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح إبراهيم عادل أهداف بيراميدز مبكرا في الدقيقة 3، وعزز الناشئ محمود صابر تقدم بيراميدز بالهدف الثانى في الدقيقة 14، وأضاف إسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة 36، قبل أن يعود إبراهيم عادل ويسجل الثانى له والرابع للفريق السماوى في الدقيقة 40 بكعب القدم، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الخامس لبيراميدز في الدقيقة 65 بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة رفع نادى بيراميدز رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع، بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

في المقابل، توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 37 في المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً .