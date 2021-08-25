شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسى باتريس كارتيرون يحصد البطولة الثالثة مع الزمالك بعد حسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادى الزمالك، فريقه للتتويج بلقب الدورى للمرة الثالثة عشر في تاريخه بعدما حسم البطولة بالفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين قبل جولة من نهاية البطولة.

وحسم نادى الزمالك لقب الدورى المصرى هذا الموسم 2020/ 2021، بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلى الوصيف لـ6 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية البطولة والتى ستلعب الخميس الجمعة والسبت.

ويعد لقب الدورى هو اللقب الثالث للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مع القلعة البيضاء، بعدما نجح في تحقيق السوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسى 3/1، والسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح فى ولايته الأولى.

ويحصل الفرنسي باتريس كارتيرون على قيمة راتب شهر إضافي كمافأة له عقب التتويج رسميا ببطولة الدورى هذا الموسم، كما يحصل الجهاز المعاون علي قيمة راتب شهر أيضا مكافأة لهم عقب البطولة.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم فى مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.