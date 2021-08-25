شكرا لقرائتكم خبر عن عصام صبحي على رادار سيراميكا والإسماعيلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داخل عصام صبحى مدافع فريق مصر المقاصة دائرة أهتمام أندية الاسماعيلى وسيراميكا و المصرى والبنك الاهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب الرحيل عن الفريق الفيومى بنهاية الموسم الحالى .

وقام عصام صبحى بعقد جلسة مع مسئولى نادى مصر المقاصة خلال الايام الماضية لانهاء تعاقده بسبب وجود خطأ أداري في العقد المتفق عليه بين الطرفين وأتفق الطرفين علي فسخ التعاقد بالتراضي والتنازل عن مستحقاته لدي النادي و أنضم اللاعب الي مصر المقاصه قادما من بتروجت منذ 3 سنوات لعب خلالها 72 مباراة مع النادي الفيومي .

ووجه عصام صبحي الشكر لإدارة المقاصة على الفترة التي قضاها وسط صفوف الفريق الفيومي، سواء مسئولي النادي وبالأخص وليد هويدي مدير الكرة بالنادي أو الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل ، متمنيا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وأكد صبحي أنه لم يحسم وجهته المقبلة، ويفاضل بين العروض التي وصلته من أندية الدوري الممتاز في الوقت الحالي.