شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقسو على مصر المقاصة برباعية نظيفة فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق بيراميدز نظيره مصر المقاصة برباعية نظيفة في الشوط الأول، من المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

افتتح إبراهيم عادل أهداف بيراميدز مبكرا في الدقيقة3، وعزز الناشئ محمود صابر تقدم بيراميدز بالهدف الثانى في الدقيقة 14، وأصاف إسلام عيسى الهدف الثالث في الدقيقة 36، قبل أن يعود إبراهيم عادل ويسجل الثانى له والرابع للفريق السماوى في الدقيقة 40 بكعب القدم.

ودخل مصر المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدى

خط الدفاع: أسامة العزب، مصطفى شبيطة، هشام حافظ، أحمد متعب

الوسط: سعيد الونش، محمد كمال، بيكلى، زياد أشرف، صلاح عاشور

الهجوم: باسم مرسى

فى المقابل اختار اليونانى جونيس المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدى سليمان

خط الدفاع: محمد حمدى، على جبر، أسامة جلال، أحمد فتحى

خط الوسط: نبيل دونجا، إسلام عيسى، محمود صابر، عبد الله السعيد

الهجوم: إيريك تراورى، إبراهيم عادل

وفى قائمة البدلاء: أحمد أيمن منصور، أحمد سامى، طارق طه، رمضان صبحى، أحمد توفيق، محمود حمادة، إبراهيم حسن، دودو الجباس

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً .

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.