شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق ثانى أكبر معدل من النقاط فى تاريخه بعد موسم 2014/2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم نادى الزمالك لقب الدورى المصرى هذا الموسم 2020/ 2021، بعدما رفع الفارق بينه وبين الأهلى الوصيف لـ6 نقاط قبل جولة واحدة من نهاية البطولة والتى ستلعب الخميس الجمعة والسبت.

وحقق فريق الزمالك الفوز الأهم فى مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 وأشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ونجح الزمالك في الوصول لـ79 نقطة حتى الآن بعد مرور 33 مباراة ويتبقى له مباراة أمام البنك الأهلى ومرشحة أن تصل بـ72 نقطة، وهى ثانى أفضل حصيلة من النقاط حصل عليها الزمالك طوال تاريخه بالدوريات التى توج بها بعد موسم 2014-2015 الذى جمع فيه الفارس الأبيض 87 نقطة من 38 مباراة، والتي كان يشارك فيه في ذلك التوقيت 20 فريقًا.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.