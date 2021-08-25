شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى زكى يقود المقاولون العرب للفوز على المحلة 2-1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المقاولون فوزا معنويا على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى .

تقدم عبد الرحمن اجويرو للمحلة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء ، وتعادل محمد حمدى زكى للمقاولون في الدقيقة 53 من ركلة جزاء ، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 82 .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاولون إلى 41 نقطة في المركز التاسع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المحلة عند 35 في المركز الرابع عشر للمسابقة .

وقد ضمن الفريقان البقاء بالدورى ، لذا جاءت المباراة مفتوحة من كلا الفريقين سيطر على مجريات الشوط الأول لاعبو المحلة ونجحوا فى إحراز هدف السبق فى الدقيقة 29 عن طريق أجويرو ، وفى الشوط الثانى امتلك لاعبو المقاولون العرب مجريات المباراة تماما ودانت لهم السيطرة واستطاعوا إحراز هدف التعادل فى الدقيقة 53 من ركلة جزاء اودعها محمد حمدى زكى ، بعدها أشهر حكم المباراة الكارت الاحمر فى وجه فتحى عبد الجليل ظهير أيسر المحلة لعرقتله الكولومبى ستوروزا من على حدود منطقة الجزاء .

بعدها واصل لاعبو المقاولون هجومهم على مرمى محمود رضا حارس مرمى المحلة ونجحوا فى العشر دقائق الأخيرة من إحراز هدف الفوز عن طريق نفس اللاعب محمود حمدى زكى من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء .