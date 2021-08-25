الحكومة البريطانية ترد: لا استثناءات للاعبي القائمة الحمراء.. الصحة أولويتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

ردت الحكومة البريطانية على مطالباتها بالسماح للاعبي دول القائمة الحمراء الذي يلعبون في البريميرليج بالسفر إلى بلدانهم لخوض تصفيات كأس العالم.

وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكومة البريطانية من أجل السماح للاعبي دول القائمة الحمراء بالسفر، وتكرر الأمر من الاتحاد الإفريقي "كاف" في بيان رسمي.

لكن الحكومة البريطانية قالت لـ"سكاي نيوز" إن الصحة هي الأولوية القصوى التي تتحكم في قراراتها، ولذلك لا توجد أي طريقة لتخفيف القواعد للاعبي الدوري الإنجليزي فيما يتعلق السفر والعودة من بلاد القائمة الحمراء.

الدوري الإنجليزي يضم ما يقرب من 60 لاعباً دولياً في 19 نادياً من دول القائمة الحمراء، ومن بينهم الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني نجما ليفربول وأرسنال.