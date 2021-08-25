وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا في منزله للاطمئنان على حالته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زار أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نجم النادي الأهلي مؤمن زكريا في منزله للاطمئنان على حالته الصحية والتأكد من توافر كافة الإجراءات الطبية اللازمة له.

صبحي أكد حرصه على متابعة حالة مؤمن زكريا بصورة دورية والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتنفيذ البرنامج العلاجي على أكمل وجه.

وأشار صبحي إلى أنه يتابع مع إدارة النادي الأهلي بشأن توفير كافة احتياجات اللاعب ومتطلباته المالية والعلاجية بشكل مستمر.

وقال صبحي لمؤمن زكريا أنه ينتظره من جديد في الملاعب بعد تمام الشفاء، مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في الوقوف إلى جوار أي رياضي يمر بأزمة.

ووجه مؤمن زكريا الشكر لوزير الشباب والرياضة على زيارته في منزله.