غزل المحلة يسقط أمام المقاولون بثنائية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق فريق المقاولون العرب فوزا على نظيره غزل المحلة، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري we المصري.

وافتتح عبد الرحمن عاطف أهداف اللقاء لصالح غزل المحلة في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وأدرك محمد حمدي التعادل لصالح المقاولون في الدقيقة 54 من زمن اللقاء عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يضيف هدف الفوز في الدقيقة 81.

وأكمل غزل المحلة اللقاء بعشرة لاعبين، بعدما تعرض فتحي مبروك للطرد المباشر في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

ورفع المقاولون رصيده إلى النقطة 41 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 35 في المركز الرابع عشر.