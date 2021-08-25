تطبيقاً للمساواة.. كاف يخاطب الحكومة البريطانية لحل أزمة "القائمة الحمراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً موجهاً إلى الحكومة البريطانية بعد قرار منع لاعبي البريميرليج من السفر إلى دول القائمة الحمراء خلال توقف سبتمبر المقبل.

الدوري الإنجليزي الممتاز أعلن رفض سفر 60 لاعباً من 19 نادياً إلى دول القائمة الحمراء التي أعدتها الحكومة البريطانية نظراً لقواعد الحجر المفروضة على العائدين من هذه البلاد.

وتحظى إفريقيا بنصيب كبير في دول القائمة الحمراء، ما يمنع عدة لاعبين من المشاركة مع منتخبات بلادهم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وطلب "كاف" من الحكومة البريطانية تقديم التسهيلات للاعبين والمسئولين والجماهير من أجل السفر إلى بلاد القارة السمراء في التوقف الدولي الأسبوع القادم والمشاركة في تصفيات مونديال 2022.

ولفت "كاف" في بيانه إلى إعفاء الحكومة البريطانية بالفعل وفود بعض المسئولين في الفترة الماضية خلال بطولة يورو 2020، مطالباً بتكرار تلك الإجراءات.

ويعد "كاف" بأن تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات المفروضة من "فيفا" على الجميع مثلما يحدث في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أنها أثبتت نجاحها في الأحداث الماضية.

وناشد الاتحاد الإفريقي في ختام بيانه الاتحاد الإنجليزي والحكومة البريطانية بتكرار الإعفاءات التي شهدتها بطولة يورو 2020، بموجب مبادئ التضامن والمعاملة المتساوية.