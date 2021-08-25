محامي الزمالك لمصراوي: "فيفا" حكم لصالح الزمالك ضد شكوى مدرب الأحمال أنتونيوس كيزوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال نصر عزام، محامي نادي الزمالك، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد حكم لصالح ناديه في القضية الذي كان حركها مدرب الأحمال الأسبق بجهاز المدير الفني لفريق الزمالك، ميتشو، أنتونيوس كيزوس.

وأشار عزام، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مدرب الأحمال كان قد حرك قضية ضد الزمالك بالاتحاد الدولي فيفا يُطالب بالحصول على راتب 9 أشهر بخلاف مكافآت البطولات التي حصل عليها خلال فترة عمله.

وأتم محامي نادي الزمالك تصريحاته بالتنويه إلى أن فيفا قد حكم بعدم أحقية مدرب الأحمال في أي أموال لدى الزمالك بعدما نجح هو ومحمد متولي و تشارلز فيلكس في الحصول على حكم لصالح الزمالك.