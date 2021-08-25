الزمالك يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع نادي ايرو سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وقع نادي الزمالك ونادي ايروسبورت الرياضي التابع لوزارة الطيران المدني بروتوكول، اليوم الأربعاء، تعاون مشترك يهدف إلى الاستفادة من خبرات الزمالك؛ للنهوض بمنظومة الألعاب الرياضية (الجماعية والفردية) بنادي ايروسبورت الرياضي، وكذلك تأهيل وتدريب اللاعبين في قطاع الناشئين بالاضافة إلى تكوين كوادر فنية داخل نادي ايروسبورت في مختلف الأنشطة الرياضية.

زقام بتوقيع البروتوكول، اللواء علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت، حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادى الزمالك، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الناديين والإدارة التنفيذية ورموز الكرة المصرية من بينهم جمال عبد الحميد وهشام يكن وطارق يحيى وأحمد الأحمر.

ومن جانبه قدم اللواء علي هاني رئيس مجلس إدارة نادي ايروسبورت التهنئة لرئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وجماهيره على الفوز ببطولة الدوري المصري هذا العام، متمنيًا لهم تحقيق المزيد من النجاحات والبطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

وأشاد مسؤولو نادي الزمالك بإمكانيات نادي ايرسبورت بفرعيه أ و ب وما يتضمنه من ملاعب مختلفة مكشوفة ومغطاة وحمامات سباحة وصالة جيمانيزيوم وقاعات على أعلى مستوى وخدمات رياضية وترفيهية واجتماعية متنوعة تضاهي مستوى الأندية الكبرى، مشيرين إلى أن هذا التعاون سيصب فى مصلحة الناديين ويعمل على الارتقاء بنشاط الرياضة في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق بين الناديين والذي سيتيح زيادة عدد الأكاديميات واللاعبين بنادي ايروسبورت من خلال مجموعة من المدربين ذوي الكفاءات بنادي الزمالك في الألعاب المختلفة مما يتيح اشتراك نادي ايرسبورت واللاعبين المتميزين فيه ضمن منافسات البطولات التابعة للاتحادات المصرية في جميع الألعاب الجماعية والفردية، ولجميع الأعمار السنية بالإضافة إلى فرصة زيادة العضوية العاملة في نادي ايروسبورت من خلال المشاركين في عضوية نادي الزمالك فضلصا عن زيادة فرصة بيع اللاعبين في جميع الألعاب الجماعية على جميع الأعمار السنية المختلفة وزيادة القيمة التسويقية لنادي ايرسبورت من خلال التوأمة مع كيان عريق بحجم نادي الزمالك.

وفي ختام مراسم توقيع البروتوكول تبادل رئيسا الناديين الدروع التذكارية تقديرا لهذا التعاون الجديد بين نادي الزمالك ونادي ايرسبورت.