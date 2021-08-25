أهداف "حاسمة" رسمت طريق الزمالك للتتويج بالدوري (تقرير بالفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج نادي الزمالك ببطولة دوري WE المصري، للمرة 13 في تاريخ النادي الأبيض، بعد انتصاره على فريق الانتاج الحربي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.

وحسم الزمالك لقب الدوري خلال هذا الموسم 2020-2021، بعد تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري بفارق 6 نقاط عن الأهلي الغريم التقليدي قبل نهاية الدوري بجولة واحدة.

طريق الزمالك نحو لقب الدوري بعد غياب 5 مواسم منذ موسم 2014-2015، لم يكن بالسهل، حيث واجه الفريق صعوبات كثيرة طوال مشوار التتويج بالدوري.

ولكن بإرادة وعزيمة لاعبي القلعة البيضاء وأهداف حاسمة سجلوها، تمكنوا من حسم العديد من النقاط التي ساعدت الفريق في نهاية المشوار.

البداية كانت من الجولة الثانية عندما التقى الفريق الأبيض بنظيره بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي، عندما نجح مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والمعار حاليا لجالاتا سراي التركي، فى خطف هدف التعادل لفريقه بعد تحويله تمريرة المغربي محمد أوناجم إلى داخل مرمى بيراميدز فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

الهدف الحاسم الثاني في مشوار الزمالك نحو اللقب، كان في الجولة 13 من بطولة الدوري، عندما التقى الزمالك بنظيره الإسماعيلي على استاد القاهرة.

الزمالك كان في طريقه نحو خسارة نقطتين بالتعادل مع الدراويش، إلا أن فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق، نجح في اقتناص هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وعاد الزمالك لاقتناص نقطة ثمينة في الجولة 19 من منافسات الدوري، عندما التقى الزمالك بنظيره بيراميدز.

النتيجة كانت تشير إلى فوز بيراميدز في اللقاء، إلا أن الحكم جهاد جريشة احتسب ركلة جزاء في الوقت القاتل، ليتقدم أشرف بن شرقي لاعب الفريق لإحرازها في شباك شريف إكرامي حارس بيراميدز في الدقيقة 90+5.

وبعد هدفه القاتل في مباراة الإسماعيلي، عاد فرجاني ساسي لاقتناص دور البطولة وإحراز هدف تعادل ثمين أمام الغريم التقليدي الأهلي في الجولة 21 من عمر منافسات الدوري.

تمكن ساسي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ80، حيث سدد كرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى محمد الشناوي الذي لم يحرك لها ساكنا، ليظفر الزمالك بنقطة هامة من أنياب النادي الأهلي.

وبعد مباراة الأهلي بجولتين عاد الزمالك لمواصلة أهدافه الحاسمة في الدقائق الأخيرة، وهذه المباراة كانت أمام فريق طلائع الجيش في الجولة 23 من منافسات الدوري.

وذلك عندما أنقذ البديل أسامة فيصل فريقه الزمالك من التعثر أمام طلائع الجيش بالتعادل (1-1) وسجل هدف قاتل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليفوز الأبيض (2-1).

وتواصلت الإثارة في سباق الصراع على الدوري، عندما اقتنص الزمالك فوزاً قاتلاً من أنياب فريق المصري البورسعيدي خلال منافسات الجولة 24 من الدوري.

المباراة التي امتدت إلى 99 دقيقة، شهدت أحداث مثيرة بإهدار الفريق البورسعيدي لركلتي جزاء، والزمالك أهدر ركلة جزاء عن طريق أشرف بن شرقي.

ولكن ركلة الجزاء المحتسبة في الدقيقة 90+8 من عمر اللقاء لصالح فريق القلعة البيضاء، كانت من أهم الأهداف التي اقتربت بالفريق الأبيض من لقب الدوري، حيث نجح أحمد سيد زيزو من تحويل ركلة الجزاء إلى داخل الشباك.

إثارة النادي الأبيض لم تتوقف عند ذلك الحد، بل واصل فريق القلعة البيضاء أهدافه الحاسمة والقاتلة، بفوز مثير جديد على نادي الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وذلك عندما استطاع محمد عبد الشافي تسجيل هدف فوز الأبيض في الدقيقة 82 بعدما كانت تتجه المباراة إلى نهايتها بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي وقت كانت المنافسة على أشدها في الجولات الأخيرة من الدوري، كان الزمالك يبحث عن الفوز أمام فريق وادي دجلة في الجولة 31 من منافسات الدوري.

وراهن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، على مروان حمدي والذي لم يخن ثقة مدربه الفرنسي، عندما أهدى الفريق الأبيض ثلاث نقاط هامة بهدف الفوز، الذي قرب الفارس الأبيض من حسم الدوري.

وقادت رأسية مروان حمدي الفريق الأبيض إلى الفوز في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ووضع الزمالك يداً على درع الدوري عندما حول تأخره أمام فريق سيراميكا كليوباترا، إلى فوز هام في الجولة 32 من دوري we المصري.

واستطاع أشرف بن شرقي من معادلة النتيجة في الدقيقة 45+1، قبل أن ينجح أحمد سيد زيزو من إحراز هدف التقدم والفوز في الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء.