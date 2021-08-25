نتيجة مباراة العين والامارات في الدوري الاماراتي أدنوك.. البنفسج يتجاوز الصقور

تعرف على نتيجة مباراة العين والامارات، بالجولة الثانية في الدوري الاماراتي أدنوك “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25-8-2021.

تجاوز فريق العين ضيفه نادي الامارات بنتيجة (2-0)، ليحقق البنفسج انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الاماراتي أدنوك، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء على ملعب هزاع بن زايد.

ودخل فريق العين المباراة بالتشكيلة التالية: خالد عيسى – بندر الأحبابي – ياسين مرياح – كوامي اوتون – سعيد احمد – محمد عباس – أحمد برمان – جوناثان سانتوس – كريستيان جوانكا – كايو كانيدو – لابا كودجو

ونجح البنفسج في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة (27)، عن طريق الوافد الجديد ياسين مرياح، بعدما قابل كرة عرضية على القائم البعيد جاءت من الركنية، برأسية استقرت داخل الشباك.

وأصبح المدافع ياسين مرياح أول لاعب تونسي يسجل هدفًا لنادي العين في الدوري الاماراتي للمحترفين.

بينما سجل المهاجم التوجولي لابا كودجو الهدف الثاني للبنفسج في الدقيقة (43)، من متابعة لتسديدة المدافع كوامي اوتون المرتدة من يد الحارس علي صقر.

ويعتبر هدف اليوم لـ لابا كودجو هو 35 مع فريق العين في الدوري الاماراتي منذ انضمامه في عام 2019 وحتى الآن، ويعد بندر الأحبابي الأكثر صناعة إلى المهاجم التوجولي برصيد 11 تمريرة حاسمة.

شوط الفرص الضائعة

وكاد نادي الامارات يقلص الفارق مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة (46)، عن طريق اللاعب ألايسون موتا، ولكن خالد عيسى تصدى لتسديدة البرازيلي بمساعدة المدافع.

ورد العين بفرصة خطيرة صنعها خوانكا بعدما انطلق بسرعة من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أبعدها الحارس على صقر من على خط المرمى قبل أن يسددها كايو داخل الشباك في الدقيقة (54).

وتحصل نادي الامارات على ضربة جزاء، لوجود لمسة يد على لابا كودجو داخل منطقة الجزاء، احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وتولى تنفيذها المغربي آدم النفاتي ولكن خالد عيسى تمكن من التصدي لها في الدقيقة (85).

وتألق حارس الامارات “علي صقر” في التصدي لفرصتين متتاليتين في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عن طريق خالد البلوشي والبديل إيريك مينيزيس، لتنتهي المباراة بانتصار البنفسج على الصقور بهدفين دون رد.

وبهذا الانتصار رفع العين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي أدنوك، في المقابل ظل نادي الامارات دون رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي.

شاهد فيديو اهداف العين والامارات في الدوري الاماراتي أدنوك