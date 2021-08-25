الاهلي يسقط في فخ التعادل امام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021، والتي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

سقط أهلي جدة في فخ التعادل أمام ضيفه ضمك بنتيجة 1-1، ليفشل الراقي في تحقيق فوزه الأول في الدوري السعودي هذا الموسم للمباراة الثالثة على التوالي.

وتقدم الحسن نداو للأهلي في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الجزائري هلال عربي سوداني هدف التعادل لضمك في الدقيقة 19.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز الأول له في الموسم للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق له أن تعادل في أول مباراتين مع الفيصلي والحزم 1-1 و2-2 على الترتيب، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الأخر رفع فريق ضمك رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز السادس، وكان قد فاز في المرحلة الماضية على الطائي بهدف مظيف بعدما افتتح الموسم بخسارة ثقيلة 1-4 أمام النصر.

وبدأ الأهلي شوط المباراة الأول مهاجماً ونجح في ترجمة أفضليته بهدف الأسبقية عندما انطلق السنغالي الحسن نداو خلف كرة بينية وأرسلها قوية على يسار الحارس الجزائري مصطفى زغبة (18).

ولم يتأخر رد ضمك سوى ثوان معدودات عندما استقبل الجزائري هلال سوداني صوبها قوية على يمين محمد العويس (19) وتهيأت فرصة للأهلي لمعاودة التقدم لكن الحسن نداو طوح بالكرة فوق العارضة (24)، أتبعه عبدالرحمن غريب بتصويبة قوية تصدى لها مصطفى زغبة وحولها للركنية (31).

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن هذا الشوط أهدر الأهلي فرصة عندما تهيأت كرة عرضية أمام البرازيلي باولينهو لكنه لعبها برأسه فوق العارضة.

وواصل الأهلي أفضليته في الشوط الثاني وكان قريباً من التصويب عندما صوب المقدوني إزعان أليوسكي كرة قوية تصدى لها مصطفى زغبة ببراعة قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (68).

ولاحت فرصة أخرى للأهلي ولكن دفاع ضمك كان حاضراً وأبعد الكرة للركنية (69) وأنقذ مصطفى زغبة مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة الحسن نداو القوية قبل أن تعود لمحمد مجرشي الذي صوبها بمحاذاة القائم (72).

وصوب سلمان المؤشر كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء لكنها اعتلت العارضة (79). وأضاع الأهلي هدفاً لا يضيع عندما انفرد المؤشر بالمرمى وطوح بالكرة فوق العارضة (82).

وحاول الأهلي في الدقائق المتبقية تسجيل هدف الفوز لكن دفاع ضمك وحارس مرماه حال دون ذلك.

جدير بالذكر أن الفريقين قد ألتقيا خلال 4 مباريات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن خلالهم فريق الأهلي من اقتناص فوز وحيد، بينما حقق ضمك الفوز في ثلاث مباريات.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021