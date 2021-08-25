شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي..تعادل ثالث للراقي

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي للمحترفين لحساب الجولة الثالثة، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021، والتي استضافها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

سقط أهلي جدة في فخ التعادل أمام ضيفه ضمك بنتيجة 1-1، ليفشل الراقي في تحقيق فوزه الأول في الدوري السعودي هذا الموسم للمباراة الثالثة على التوالي.

وتقدم الحسن نداو للأهلي في الدقيقة 18، قبل أن يسجل الجزائري هلال عربي سوداني هدف التعادل لضمك في الدقيقة 19.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز الأول له في الموسم للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما سبق له أن تعادل في أول مباراتين مع الفيصلي والحزم 1-1 و2-2 على الترتيب، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

على الجانب الأخر رفع فريق ضمك رصيده إلى أربع نقاط محتلا المركز السادس، وكان قد فاز في المرحلة الماضية على الطائي بهدف مظيف بعدما افتتح الموسم بخسارة ثقيلة 1-4 أمام النصر.

جدير بالذكر أن الفريقين قد ألتقيا خلال 4 مباريات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن خلالهم فريق الأهلي من اقتناص فوز وحيد، بينما حقق ضمك الفوز في ثلاث مباريات.

شاهد فيديو اهداف مباراة الاهلي وضمك في الدوري السعودي