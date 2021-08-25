شاهد فيديو اهداف العين والامارات في الدوري الاماراتي أدنوك.. مرياح يفتتحها وكودجو يواصل التألق

شاهد فيديو اهداف مباراة العين والامارات، بالجولة الثانية في الدوري الاماراتي أدنوك “دوري الخليج العربي الاماراتي”، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25-8-2021.

حقق العين انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الاماراتي أدنوك، على حساب ضيفه “الامارات” بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاربعاء على ملعب هزاع بن زايد.

واحرز الهدف الأول لفريق العين، الوافد الجديد، “ياسين مرياح” في الدقيقة (27)، بعدما قابل كرة عرضية على القائم البعيد جاءت من الركنية، برأسية استقرت داخل الشباك.

وأصبح المدافع ياسين مرياح أول لاعب تونسي يسجل هدفًا لنادي العين في الدوري الاماراتي للمحترفين.

بينما سجل المهاجم التوجولي لابا كودجو الهدف الثاني للبنفسج في الدقيقة (43)، من متابعة لتسديدة المدافع كوامي اوتون المرتدة من يد الحارس علي صقر.

ويعتبر هدف اليوم لـ لابا كودجو هو 35 مع فريق العين في الدوري الاماراتي منذ انضمامه في عام 2019 وحتى الآن، ويعد بندر الأحبابي الأكثر صناعة إلى المهاجم التوجولي برصيد 11 تمريرة حاسمة.

وبهذا الانتصار رفع العين رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي أدنوك، في المقابل ظل نادي الامارات دون رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي.

شاهد فيديو اهداف العين والامارات في الدوري الاماراتي أدنوك