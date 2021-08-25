مورينيو يداعب بوتشيتينو بعد ميركاتو باريس سان جيرمان الناري

داعب مدرب فريق روما الايطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو زميله الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بعد الميركاتو الناري لفريق باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال مورينيو مازحًا في تصريحات لصحيفة سكاي سبورت الإيطالية، أن المدرب الوحيد في العالم الذي يشعر بالرضا التام عن فريقه هو ماوريسيو بوتشيتينو.

وجلب باريس سان جيرمان كل من، ليونيل ميسي وجيانلويجي دوناروما وسيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم في الميركاتو الصيفي 2021، بشكل مجاني بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

ناهيك عن التوقيع مع الظهير الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان ولاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا من نادي بورتو مقابل 76 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

ومع بقاء بضعة أيام فقط حتى الموعد النهائي لانتهاء الميركاتو الصيفي 2021 في 31 أغسطس، سُئل مورينيو عما إذا كان لا يزال بحاجة إلى لاعبي خط وسط في فريق روما.

وجاء رد جوزيه مورينيو كالتالي: “عندما أقول أي شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات الجاري، أعني أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام عمليات البيع والشراء، ولكن من المرجح أن عمليات البيع ستكون أكثر خلال الأيام المقبلة”.

وعن سؤال الصحيفة عن معرفته بأي مدرب راضٍ تمامًا عن فريقه، قال مورينيو مازحًا: “ربما بوتشيتينو، ولكن لا أحد آخر”.