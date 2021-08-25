شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في الدوري الاماراتي..هدف عالمي لإيجور

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في الجولة الثانية من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي“، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 25 أغسطس 2021، والتي استضافها ستاد راشد.

فاز شباب الأهلي دبي على ضيفه عجمان بهدف دون رد، ويدين الفرسان الحمر للبرازيلي “إيجور جيسوس” الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 17 من زمن المباراة..

وجاء هدف فوز شباب الاهلي من تسديدة ذكية بباطن القدم اليمنى للاعب البرازيلي “إيجور جيسوس” من على حدود منطقة جزاء فريق عجمان ذهبت في زاوية صعبة على الحارس “علي الحوسني” الذي حاول أبعادها دون جدوى.

وشهدت المباراة تعرض محمد الشحي لاعب عجمان للطرد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعد ضربه لخيسوس لاعب الأهلي بدون كرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب الدوري الاماراتي مؤقتا، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، حيث فاز بنفس النتيجة في المباراة الأولى على حساب الإمارات.

ونقلت مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في الدوري الاماراتي على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “أحمد الشحي”، كما نقلت على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق الرياضي “أحمد الحوسني”.

شاهد فيديو اهداف مباراة شباب الاهلي دبي وعجمان في الدوري الاماراتي