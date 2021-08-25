شكرا لقرائتكم خبر التوليف يجبر الاتحاد على ظهير أيسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​حددت إدارة نادي الاتحاد احتياجا إضافيا للفريق الأول لكرة القدم تسعى لإتمامه خلال الأيام الخمسة المقبلة ولاسيما أن فترة الانتقالات الصيفية ستنتهي في 31 أغسطس الحالي.

وارتأت إدارة النادي أن الفريق يعاني في خانة الظهير الأيسر خاصة وأن الجهاز الفني كان يعتمد على اللاعب حمدان الشمراني في خانة قلب الدفاع خلال اللقاءات الماضية وفي الموسم الماضي على الرغم من أن خانته الأساسية ظهير أيسر.

كما أن اللاعب مهند الشنقيطي الذي يشغل خانة الظهير الأيمن يشارك مع الفريق في خانة الظهير الأيسر بصفة مستمرة مما سبب ضعفا واضحا في هذه الجهة للفريق على الرغم من وجود اللاعب حازم الزهراني اللاعب الصاعد، والذي يلعب كظهير أيسر ولكن لم يشارك مع الفريق ولم تتح له الفرصة حتى الآن مما يؤكد عدم قناعة المدير الفني السابق فابيو كاريلي بإمكانياته.

وجاء هذا التوجه من الإدارة الاتحادية بصورة أكثر اهتماما بعد أن حسمت اتفاقها مع نظيرتها في نادي الوحدة للتعاقد مع المهاجم يوسف نياكاتي ولاعب المحور أنسليمو دي مورايس اللذين يمثلان احتياجا للفريق خلال منافسات الموسم الحالي.

ميدانيا، أعد مدرب الحراس مبروك زايد، الحارس راكان النجار تأهبا لمباراة الفيصلي المقررة غدا ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتعويض غياب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي يعاني من إصابة تعرض لها في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.