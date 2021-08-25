شكرا لقرائتكم خبر مواجهات الأرض تحفز أبها أمام الاتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحظى أبها بأفضلية أمام خصمه الاتفاق عندما يستضيفه اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويشهد تاريخ لقاءات الفريقين حدثا قد لا يتكرر في مواجهات الأندية الأخرى، فقد تواجها في 8 لقاءات بدوري المحترفين، نجح أبها في الفوز بجميع المباريات التي استضافها على أرضه في أبها، بينما حقق الاتفاق الفوز في مواجهات الدمام ولم يسبق أن حضر التعادل في أي لقاء بينهما.

ويدخل أبها لقاء اليوم لتعويض خسارته في الجولة الماضية بعد أن خطف الباطن نقاط المباراة في الثواني الأخيرة وفاز 2/ 1، ويأمل مدرب الفريق السلوفاكي مارتن سيفيلا في أن تعيد المواجهة فريقه لسكة الانتصارات والوصول للنقطة السادسة بعد أن بدأها بالفوز على الشباب.

من جانبه تنفس مدرب الاتفاق، الوطني خالد العطوي الصعداء بعد عودة الثنائي فيليب كيش وسعد خيري للمشاركة في التدريبات عقب شفائهما من الإصابة، حيث باتا جاهزين لخوض المباريات.

ويسعى العطوي للمحافظة على سجله الخالي من الخسائر في انطلاقة هذا الموسم بعد أن فاز في الجولة الأولى على الباطن 2/ 1، وتعال في الثانية مع الشباب 3/3.