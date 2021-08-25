الفتح والشباب يبحثان عن الفوز الأول

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وخلال 24 مباراة سابقة بين الفريقين نجح الشباب في تحقيق الفوز 9 مرات، مقابل فوز الفتح في 6 مرات، فيما تعادلا في 9 مباريات.
ويبحث كل من الفريقين عن تذوق طعم الانتصار الأول بالنسخة الحالية، بعد أن فشلا في ذلك خلال الجولتين الماضيتين، بعد أن خسرا في الجولة الأولى وتعرضا للهزيمة في الجولة الثانية، إذا يملك كل منهما نقطة واحدة فقط.
وسيعمل مدرب الفتح البلجيكي يانيك فييرا على استغلال ارتباك دفاعات الشباب في ظل غياب مدافعه التشيلي إيغور ليتشنوفسكي المطرود بالبطاقة الحمراء في مواجهة الاتفاق، وإحكام السيطرة على منطقة المناورة وتفعيل الأطراف بتواجد الثنائي المغربي مراد باتنا والبيروفي كويفا والدفع بالمهاجم الكرواتي إيفان سانتيني منذ بداية اللقاء.
بالمقابل سيعمل مدرب الشباب، البرازيلي شاموسكا على تأمين وتعزيز مناطقه الخلفية بعد الأخطاء الجسيمة التي أفقدت الفريق الفوز أمام الاتفاق واكتفائه بالتعادل 3/ 3 رغم تقدمه بثلاثية.
كما سيعمل شاكوسما على مطالبة لاعبيه باستغلال الكرات التي يصنعها الأرجنتيني إيفر بانيغا.
أحوال متشابهة
- مواجهة اليوم تحمل الرقم 25 في تاريخ لقاءات الفريقين.
- نقطة واحدة فقط للفتح حصل عليها بتعادله في الجولة الثانية أمام الفيحاء.
- نقطة واحدة فقط للشباب حصل عليها من تعادله في الجولة الماضية أمام الاتفاق.
- خسر الفتح مباراته الافتتاحية أمام الرائد 0/ 1.
- خسر الشباب مباراته الافتتاحية أمام أبها 1/ 2.
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