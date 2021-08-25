قمة تصحيح المسار تجمع النصر بالتعاون

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يمتلك النصر 3 نقاط من فوز في الجولة الأولى على ضمك وخسارة في الجولة الماضية أمام فريق الفيصلي، بينما للتعاون نقطة واحدة من تعادل مع الحزم وخسارة في الجولة الماضية أمام الهلال.
كلا الفريقين خسرا أمام بطلي الموسم الماضي، فالفيصلي بطل كأس الملك والهلال بطل الدوري، ومهما كانت نتيجة مواجهتهما اليوم، فإنها ستزيد معاناة أحدهما أو كلاهما إذا ما تعادلا، كما أن فوز أحدهما يعني استمرار معاناة الآخر.
النصر أفضل فنيا واستقرارا خاصة في ظل عودة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أن غاب عن الجولة الماضية بقرار فني، لكن من المتوقع أن يكون ضمن القائمة الأساسية التي سيبدأ بها المدرب البرازيلي مانو مينيز.
في المقابل سيلعب التعاون بمدرب مؤقت بعد إقالته للمدرب الإنجليزي نيستور آل مايسترو.
وعين التعاون المدرب الوطني محمد العبدلي لحين استلام المدرب (القديم الجديد) البرتغالي جوزيه قوميز المهمة.
وسيغب عن التعاون نواف الصبحي وفهد الرشيدي بسبب الإصابة التي لحقت بهما في مباراة الهلال الماضية، ومحمد الغامدي الذي انتهى موسمه مبكرا نتيجة قطع في الرباط الصليبي.
أفضلية بالأرقام
- في آخر 6 مواجهات بين الفريقين في الدوري فاز النصر 4 مرات والتعاون مرتين.
- آخر تعادل بينهما يعود لعام 2015 في بريدة (3/3) ضمن مباريات الدور الأول.
- تاريخيا لم ينجح التعاون في الفوز على النصر عندما يواجهه بالرياض.
- تواجها بدوري المحترفين بالرياض 11 مرة، فاز النصر في 10 وحضر التعادل في مباراة.
- مباراة اليوم فرصة لظهور المهاجمين حمدالله وتوامبا، حيث سجل حمدلله 7 أهداف وتوامبا 3 أهداف بمواجهات الفريقين في كل البطولات.
- يمتلك النصر أقوى هجوم برصيد 5 أهداف بينما يعتبر دفاع التعاون الأضعف بتلقيه 5 أهداف،
- التعاون ثاني أقوى هجوم بتسجيله 4 أهداف، أما دفاع النصر فتلقى 3 أهداف.
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