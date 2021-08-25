45 مدربا بجمباز الأولمبياد الخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت أمس الدورة التدريبية للجمباز الفني والإيقاعي على المنصة الافتراضية التي دعت لها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف برامج الأولمبياد الخاص بالدول العربية، وبتنظيم من الأولمبياد الخاص المصري استعدادا للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص بألمانيا 2023. وشارك في الدورة 45 مدربا يمثلون 7 دول هي: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والسودان، وتونس، ومصر الدولة المنظمة، ويمثل المملكة المدرب عبدالرحمن الحجيلي.

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