عمالقة أوروبا يترقبون قرعة دوري الأبطال

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وينذر التصنيف المرتقب للفرق الـ32 المشاركة في هذا الدور على المستويات الأربعة بعدة مواجهات مثيرة وقوية في الدور الأول بين الفرق الكبيرة، حيث ينتظر أن يضم كل من المستويات الأربعة فرقا قوية، وألا يخلو أي من هذه المستويات من الفرق التي سبق لها التتويج باللقب بما في ذلك المستوى الرابع الذي قد يتواجد فيه ميلان الإيطالي.
وينتظر أن يضم المستوى الأول فريقي تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني بصفتهما حامل لقب دوري الأبطال وحامل لقب الدوري الأوروبي على الترتيب.
كما سيضم المستوى الأول 6 فرق أخرى هي الأعلى في التصنيف ثم توزع باقي الفرق المتأهلة على المستويات الثلاثة الأخرى طبقا لترتيبها في التصنيف.
وتحظى الكرة الإسبانية بأكبر نصيب من مقاعد دور المجموعات بفضل فوز فياريال بلقب الدوري الأوروبي، والذي منح إسبانيا مقعدا خامسا في دور المجموعات فيما تحظى كل من إنجلترا وإيطاليا وألمانيا بأربعة مقاعد مقابل ثلاثة مقاعد لأندية البرتغال ومقعدين لفرنسا ومقعد واحد لكل من هولندا وروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وتركيا وسويسرا والسويد.
قبل القرعة
- تجنب القرعة الفرق التي تنتمي إلى اتحاد أهلي واحد من الوقوع بمجموعة واحدة.
- توزع الفرق على 8 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة فريقا واحدا فقط من كل من المستويات الأربعة.
- يقام دور المجموعات من 6 جولات، حيث يلتقي كل فريق بالمجموعة مع فرق مجموعته ذهابا وإيابا ويتأهل الأول والثاني إلى دور الـ16.
- تنتقل الفرق صاحبة المركز الثالث في المجموعات إلى اللعب في الدوري الأوروبي.
- تقام جولات دور المجموعات في الفترة من منتصف سبتمبر المقبل وحتى الثامن من ديسمبر المقبل.
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