وسام الاستحقاق لأبطال الكاراتيه العرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الاتحاد العربي للكاراتيه منح الأبطال العرب ممن حققوا ميداليات بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 -في أول مشاركة أولمبية للعبة لفئة الكبار- الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية. وشهدت دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت مؤخرا بطوكيو، تحقيق المصرية فريال أشرف ذهبية وزن فوق 61 كجم، والسعودي طارق حامدي فضية وزن فوق 75 كجم، والأردني عبدالرحمن مصاطفة برونزية وزن تحت 67 كجم، والمصرية جيانا لطفي برونزية وزن تحت 61 كجم. وقرر مجلس الاتحاد خلال اجتماعه الدوري برئاسة إبراهيم القناص، منح وسام الاستحقاق الرياضي للمدربين والإداريين المسهمين بالمنجزات الأولمبية، وكذلك الحكام الدوليين المشاركين وهم منصور السلطان من الكويت، والزيتوني مطيوط من المغرب، وهيثم فاروق من مصر، تقديرا لأدوارهم في الأولمبياد.

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