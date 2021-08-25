اتحاد الكرة يحدد موعد تسليم درع الدوري للزمالك.. ومكافأة بطل الدوري المصري 2021: «مفيش فلوس»

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تسليم نادي الزمالك، درع الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62، في مباراة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن فعاليات الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة المحلية.

ويجهز مسؤولو اتحاد الكرة، الدرع وميداليات لاعبي الزمالك، لتكريمهم في مباراة البنك الأهلي، يوم الجمعة المقبل، بعد تتويج الفريق الأبيض باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه أمس الثلاثاء، بثنائية نظيفة على الإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري المصري.

مكافأت الدوري

ورد مسؤولو اتحاد الكرة، على التساؤل الذي يدور خلال الساعات الحالية، حول مكافأة بطل الدوري 2021، وهل تنص اللائحة على منح الفريق الفائز ببطولة الدوري مكافأة مالية؟

وقال مصدر مسؤول داخل الجبلاية: «بطل الدوري لا يحصل على مكافأة مالية من اتحاد الكرة، لأن الأندية لها عوائد من البث التليفزيوني والشركة الراعية».

الزمالك بطلاً للدوري في نسخته الـ 62

وحسم الزمالك لقب الدوري في نسخته الـ 62 لصالحه بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي النادي الأهلي، بفارق ست نقاط وقبل انتهاء المسابقة بجولة، بعد فوز الفريق الأبيض على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة، وتعادل الأحمر بنتيجة 3-3 أمام الجونة.

هبوط وادي دجلة والإنتاج الحربي وأسوان للقسم الثاني

كما شهد الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، تأكد هبوط الثلاثي وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي، للقسم الثاني.تليفزيوني والشركة الراعية».

وعلق محمد الإتربي، نائب رئيس نادي الزمالك، على مستقبل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض مع الفريق، قائلا: «بقاء باتريس كارتيرون، مع الزمالك أمر محسوم تماما، وأطمئن جماهير الزمالك أننا سنعقد جلسة مع المدرب ووكيله لحسم ملف تجديد تعاقده».

وأضاف «الإتربي» في تصريحات تليفزيونية: «قررنا داخل اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك توفير كل طلبات كارتيرون من صفقات استعدادا للموسم الجديد، من أجل مواصلة الانتصارات وحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة».