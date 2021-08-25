شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أيمن أشرف وطارق حامد بالأحضان خلال عزاء والدة أحمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى، وطارق حامد نجم وسط الزمالك، على تقديم واجب العزاء لأحمد حسن في والدته المقيم حاليا بساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وقام أيمن اشرف بالسلام على طارق حامد داخل العزاء واحتضانه ليؤكد العلاقة القوية التي تجمع بين لاعبى الأهلى والزمالك بعيدا عن المنافسة بينهم في كل البطولات.

كما حرص محمد شوقى وطارق مصطفى وحمادة صدقى على الحضور لتقديم العزاء للصقر أحمد حسن، بعدما سبقهم كل من حسام غالى وجمال حمزة وعصام الحضرى نجوم منتخب مصر السابقين، وأحمد سليمان وطاهر أبو زيد وثروت سويلم والإعلامى إبراهيم فايق، الذين حرصوا على تقديم العزاء في وفاته والدته بساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشيع أحمد حسن، جنازة والدته، بمشاركة المئات من أهالى مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، الاثنين، وأدوا الصلاة عليها فى مسجد السلام عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من الرموز الشعبية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وأدى أحمد حسن، صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد السلام بمدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عقب صلاة الظهر.

وعقب صلاة الجنازة ردد الكابتن أحمد حسن والمصلين بعض الأدعية على روح المرحومة والدته وهى :"اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم انس وحدتها، اللهم أكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا ..اللهم اغفر لها، اللهم اعتقها من فتنة القبر، وعذاب النار، اللهم أن كان محسناً, فزد فى حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم آنس وحدتها، وآنسه فى وحشتها، اللهم أنزلها منزلاً منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقاً.