شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إراحة لاعبى الأهلي الدوليين من التدريبات قبل مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي إراحة لاعبيه الدوليين من التدريبات واستبعادهم من قائمة مباراة أسوان الأخيرة في مشوار الدوري والمقرر لها الجمعة لمنح اللاعبين راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني يوم السبت المقبل، لاسما أن مجموعة اللاعبين الدوليين لم يحصلوا على راحة كافية طوال الفترة الماضية.

ويفكر موسيماني في إراحة اللاعبين المتوقع انضمامهم لمنتخبات بلادهم سواء المحليين أو الأجانب مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وينوي الجهاز الفني للأهلي الاعتماد على اللاعبين الاحتياطيين في مباراة أسوان ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل محمد هاني وأحمد مضان بيكهام ومحمود متولي وناصر ماهر ورامي ربيعة ومحمود وحيد ووليد سليمان وسعد سمير ووالتر بواليا وصلاح محسن مع عودة بدر بانون لتدعيم الدفاع في موقعة أسوان.

يأتي تفكير موسيماني في إراحة اللاعبين الأساسيين بمباراة أسوان بسبب عدم أهمية المباراة بعد ضياع لقب الدوري لصالح الغريم الزمالك، ولمنح اللاعبين راحة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني ومن ثم خوض منافسات كأس مصر.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».

وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».

واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».