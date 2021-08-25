شكرا لقرائتكم خبر عن تراورى وإبراهيم عادل في هجوم بيراميدز أمام المقاصة بالدورى.. رمضان احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نادى مصر المقاصة، في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكبل بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان

خط الدفاع: محمد حمدى، على جبر، أسامة جلال، أحمد فتحى

خط الوسط: نبيل دونجا، إسلام عيسى، محمود صابر، عبد الله السعيد

الهجوم: إيريك تراورى، إبراهيم عادل

وفى قائمة البدلاء: أحمد أيمن منصور، أحمد سامى، طارق طه، رمضان صبحى، أحمد توفيق، محمود حمادة، إبراهيم حسن، دودو الجباس

يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على أسوان بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً .

فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 46 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.