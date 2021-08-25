الامارات | شباب الأهلي يخطف انتصاره الثاني ويتصدر دوري الامارات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يخطف انتصاره الثاني ويتصدر دوري الامارات والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل شباب الأهلي، انتصاراته في دوري المحترفين لكرة القدم "ادنوك"، بعد أن تخطى ضيفه عجمان، بهدف دون رد، مساء الأربعاء على استاد راشد، في افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة.

ويدين شباب الأهلي بهذا الانتصار إلى لاعبه البرازيلي الشاب، ايغور خسيوس، والذي سجل هدف الفوز من تسديده مُحكمة من خارج الصندوق، وبنفس الطريقة التي فاز بها فريقه على الامارات في الجولة الأولى بهدف الذي سجله ماجد حسن

.

ورفع الفرسان رصيده إلى ستة نقاط بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب العام، فيما تجمد رصيد عجمان، عند ثلاثة نقاط.

وقدم الفريقان عرضا قويا على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، اذ بدا أن عجمان، لن يكون "لقمه سائغه" في فم شباب الأهلي، وظهر ذلك من خلال الدقائق الـ10 الأولى، وهدد مرمى ماجد ناصر من خلال فرصتين نجح وليد عباس في ابعاد المحاولة الأولى من أمام فراس بالعربي، المتحفز للتسديد، والكرة الثانية أبعدها المدافع، حمدان الكمالي، قبل أن تُشكل خطورة على مرمى فريقه.

ولكن شباب الأهلي استفاق بعدما شعر بحرج موقفه، وكاد يوري سيزار أن يُسجل من تسديده لعبها من داخل الصندوق أبعدها الحارس، علي الحوسني وارتدت دون أن تجد المُتابع (12).



ولم يهدأ الفرسان حتى تمكن لاعبه البرازيلي خوسيوس، من تسجيل الهدف الأول من تسديده مُحكمة من خارج الصندوق استقرت على يسار الحارس (18).

وكان بوسع شباب الأهلي أن يُضيف الهدف الثاني من ضربة رأس لعبها إدواردو وهو على بوابة المرمى، لكنه محاولته علت العارضة (24).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news