الامارات | جمهور الزمالك يحتفل بلقب الدوري أمام فيلا مرتضى منصور (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يحتفل بلقب الدوري أمام فيلا مرتضى منصور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل عدد كبير من جمهور نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الذي توج به الفريق بعد غياب 6 سنوات عقب الفوز على الانتاج الحربي بهدفين دون مقابل وضمان الفوز بالبطولة قبل جولة من ختام البطولة، واتجه عدد كبير من جماهير الزمالك إلى فيلا المستشار مرتضى منصور، حاملين الأعلام لتهنئته باللقب رقم 13 في تاريخ النادي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهر فيها مرتضى منصور وهو يبادل الجمهور الأبيض الاحتفال باللقب، ورفع العلم من شرفة فيلته، وطلب الجمهور من مرتضى منصور النزول إليهم وهو ما قام به بالفعل ونزل وسط الجماهير وبادلهم التهاني.

وتوج الزمالك بلقب الدوري عقب تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 79 نقطة من أصل 33 مباراة حقق الفوز في 24 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، برصيد 60 هدفا بينما منيت شباكه بـ20 هدفا، وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي فريق الأهلي الذي تعادل في المباراة الأخيرة أمام الجونة.

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