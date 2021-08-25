بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يضم المهاجم البرازيلي كونيا

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مدريد: تعاقد أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، مع المهاجم البرازيلي الشاب ماتيوس كونيا حتى 2026 قادما من هرتا برلين الألماني، بحسب ما أعلن في بيان الأربعاء.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن بحسب وسائل الإعلام أنفق "كولتشونيروس" 30 مليون يورو لضم المهاجم البالغ 22 عاما.

ولد كونيا ونشأ في البرازيل قبل توجهه إلى قارة أوروبا بعمر الثامنة عشرة في 2017، منضما إلى صفوف سيون السويسري.

بعدها بسنة، تعاقد مع لايبزيغ الألماني مقابل 15 مليون يورو، ثم هرتا برلين في 2020 مقابل 18 مليونا.



ثلاثة أهداف في طوكيو

خاض رحلة رائعة في أولمبياد طوكيو الأخير، حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات، بينها هدف في النهائي ضد إسبانيا (2-1 بعد التمديد)، في طريقه إلى احراز الميدالية الذهبية مع بلاده.

ويخوض كونيا منافسة في هجوم تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مع أمثال المخضرم الأوروغوياني لويس سواريس، الأرجنتيني أنخل كوريا والبرتغالي الشاب جواو فيليكس.

واصبح رابع لاعب يضمّه فريق العاصمة الصيف الجاري، بعد الحارس الفرنسي بنجامان لوكونت، الجناح البرازيلي ماركوس باولو ولاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول.