الرقم العالمي لسباق 100م في "متناول" الجامايكية تومسون-هيراه

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لوزان (سويسرا): أعلنت حاملة ذهبية سباق 100 م في أولمبياد طوكيو الأخير الجامايكية إيلاين تومسون هيراه أن الرقم القياسي العالمي بحوزة الأميركية الراحلة فلورنث غريفيث جوينر الصامد منذ 33 عامًا، سيكون "في المتناول" قبل لقاء لوزان السويسري نهاية هذا الأسبوع ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

ودافعت تومسون هيراه (29 عامًا) عن لقبها الأولمبي بنجاح في طوكيو مسجلة 10.61 ثوان، وستخوض سباقها الخميس في ظروف جافة مع رياح خفيفة في سويسرا.

ويبلغ الرقم العالمي 10.49 ثوان، سجلته غريفيث جوينر عام 1988، فيما كان أفضل رقم للجامايكية 10.54 سجلته في أوريغون السبت.

قالت "لم تكن نيتي تحطيم الرقم العالمي في بريفونتين".

تابعت "كان يوم سباق عاديًا وحققت أفضل رقم في مسيرتي بعد بطولة مرهقة. 10.5 في متناولي بالطبع، لكن لا أقول إنه هدفي حاليًا".

أردفت "في يوم كامل وطقس رائع، سأقوم بهذا التحدي".