شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتقدم على المقاولون بهدف أجويرو فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة والمقاولون العرب بتقدم الأول بهدف مقابل للاشئ احرزه عبد الرحمن اجويرو في الدقيقة 29 من المباراة المقامة بينهما بإستاد المحلة ضمن فاعليات الجولة الـ33 للدورى .

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بخوض مباراة الليلة بأعصاب هادئة بعد حسم بقاؤهم في الدوري بشكل رسمي، مشدداً على ضرورة تحسين وضع الفلاحين بجدول المسابقة بعد الابتعاد عن الضغوط والتوتر في اللقاءات السابقة.

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بخوض مباراة الليلة من أجل المتعة الكروية وتقديم وجبة كروية دسمة للمشاهد بعد الهروب من شبح الهبوط الذى طارد الذئاب منذ بداية المسابقة.