شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب السلة يكشف التشخيص المبدئي لأنس أسامة ومدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الدكتور أحمد يحيي طبيب منتخب مصر لكرة السلة عن التشخيص المبدئي لإصابة أنس أسامة لاعب منتخب مصر الذي غادر مباراة إفريقيا الوسطى في بطولة الأفرو باسكت مصابًا.

وتعرض أنس أسامة لإلتحام قوي مع أحد لاعبي منتخب إفريقيا الوسطى سقط بعدها على أرض الملعب مصابًا في الكتف ليغادر أرضية الملعب دون استكمال اللقاء.

وأوضح الطبيب أحمد يحيي أن أنس أسامة خضع للفحص وأجرى أشعة رنين مغناطيسي على الكتف أوضحت بأنه تعرض لتمزق في غضروف الكتف بجانب خلع وتم رده في الحال.

وأشار بأن اللاعب سيخضع لجلسات تأهيل مكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل تأكد غيابه لمدة لن تقل عن 10 أيام عن المباريات

وتمكن منتخب مصر من الفوز في اول المواجهات ضمن المجموعة الأولى على حساب افريقيا الوسطى بنتيجة ٧٢/٥٦.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية من بطولة أفرو باسكت المقامة في رواندا بصحبة تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

ويخوض منتخب مصر مباراته القادمة يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة مساء أمام منتخب تونس في الجولة الثانية.