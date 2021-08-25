شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نقاط.. أكثر فارق حققه الزمالك كبطل للدورى عن وصيفه 2003/2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع نادى الزمالك فارق النقاط بينه وبين وصيفه النادى الأهلى لـ6 نقاط، وذلك بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، وتعادل الأهلى مع الجونة 3/ 3 في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدورى المصرى.

ويعد أكبر فارق في النقاط بين الزمالك "كبطل الدوري" والوصيف كان "9" نقاط، والذى حققه في موسم 2003-2004، وفى حال فاز الزمالك على البنك الأهلى، وهزيمة الأهلى من أسوان في الجولة الأخيرة سيعادل هذا الرقم في هذا الموسم وإن كان الأمر صعبا.

وحقق الزمالك فارق 8 نقاط بينه وبين الوصيف في موسمين 2000/2001، 2014/ 2015، بينما كان 7 نقاط في موسم 1964/1965، و6 نقاط في هذا الموسم حتى الآن وموسم 1992/1993.

وانتزع فريق الزمالك الفوز الأهم فى مشواره بالدورى هذا الموسم، على حساب الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين أحرزهما احمد سيد زيزو فى الدقيقة 8 واشرف بن شرقى فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33، ليحسم الزمالك لقب الدورى رسميا والـ13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلى صاحب المركز الثانى إلى 6 نقاط.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 79 نقطة بعدما خاض 33 مباراة حقق الفوز فى 24 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 60 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 16 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 60 هدفاً.