شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف سبب إيقاف على ماهر 4 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أسباب إيقاف علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي 4 مباريات، بعد طرده في لقاء فريقه ضد إنبي ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن علي ماهر اعترض بشكل غير لائق على المساعدين خلال اللقاء وقال بالحرف الواحد: "إيه المساعدين دول جايبينهم منين مفيش كده في الدنيا".

وقام محمود ناجي حكم المباراة بإشهار الكارت الأحمر في وجه علي ماهر لاعتراضه بشكل غير لائق، وسجل في تقريره تفاصيل الاعتراض، ما استوجب إيقافه 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه بحسب لائحة عقوبات إدارة المسابقات.

وخسر المصرى أمام إنبي بنتيجة 3/1، ويلتقي في الجولة المقبلة مع فريق طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل.