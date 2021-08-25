شكرا لقرائتكم خبر عن علامات استفهام حول تراجع مستوى ياسر إبراهيم بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من التعجب على الجهاز الفني للأهلي من تراجع مستوى ياسر إبراهم مدافع الفريق الأحمر في الآونة الأخيرة، رغم انه كان أحد أفضل اللاعبين في الخط الخلفي للأهلي ، لاسيما أنه يتحمل المسئولية المباشرة في أكثر من هدف زار شباك الأهلي في المباريات الأخيرة من عمر الدوري.

وتراجع مستوى ياسر إبراهيم مع باقي لاعبي الخط الخلفي للأهلي، حيث أنه يتحمل مسئولية هدف الإسماعيلي والذي سجله فخر الدين بن يوسف في غياب الرقابة من ياسر إبراهيم ثم هدف الجونة الأول في مرمى الأهلي برأسية محمد نجيب لاعب الجونة بسبب عدم وجود رقابة محكمة على مدافع الفريق الساحلي.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي عقد جلسة مع ياسر إبراهيم لمعرفة سبب تراجع مستواه وحثه على استعادة مستواه المعهود، بعدما كان يستعين به الجهاز الفني لضبط إيقاع دفاع الأهلي وينجح في ذلك باقتدار، قبل أن يتغير الوضع ويرتكب اللاعب أكثر من خطأ سواء في التمركز أو الرقابة ويكلف فريقه استقبال أكثر من هدف.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان تركيزه فقط في مباراة الجونة، ولم ينشغل بأي شيء آخر، مؤكدًا أنه يمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجونة: «استقبلنا أهدافًا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب الأخطاء التي ارتكبناها في عملية الرقابة الخاصة برجل لرجل».

وأوضح: «رغم الأخطاء ولكن أيضًا قدمنا مستويات جيدة وحققنا نتائج إيجابية».

وقال: «نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد».

وأتم حديثه: «لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرًا في أولمبياد طوكيو، والأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات».

وقال إن الأهلي فريق كبير ولن ينظر إلى الخلف بل إلى الأمام وسوف يعود أقوى بكثير.

وأوضح: «حققنا إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الأخيرة.. نعم فقدنا الدوري ولكن حققنا أيضًا بطولات كبيرة وتغلبنا على أندية كبيرة».

واختتم حديثه: «أمامنا تحدٍّ كبير الأيام القادمة بخوض كأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والسوبر المحلي، وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها».