شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش يُنقل للعناية المركزة بعد سقوطه فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادى الاسماعيلى لهبوط مفاجئ بالدورة الدموية أثناء تواجده فى النادى صباح اليوم لمتابعة استعدادات قطاع الناشئين للموسم الجديد لينقل على أثرها للمستشفى ويدخل العناية المركزة استعدادا لإجراء جراحة عاجلة خلال الساعات القليلة القادمة.

وواصلت فرق قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى تدريباتها الصباحية، وذلك ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

التدريبات شملت تدريبات فنية وخططية متنوعة، إضافة لوحدات بدنية شاقة من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

شهدت التدريبات حضور ومتابعة كل من خالد القماش رئيس القطاع، وبشير عبدالصمد مدير القطاع، وأحمد قناوى مشرف فريقى ٢٠٠١ و٢٠٠٣، وحمام ابراهيم مشرف فريقى ٢٠٠٥ و٢٠٠٦،وسيد الحداد مشرف فريقى ٢٠٠٧ و٢٠٠٨، وسعفان الصغير مشرف حراس مرمى فرق الجمهورية، سيد توفيق مشرف حراس مرمى فرق المنطقة.