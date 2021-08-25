شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ مواسم الأهلي باستقبال الأهداف.. سيراميكا الوحيد الغائب عن هز الشباك الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي أسوأ رقم قياسي في تايخ مسابقة الدوي المصري وفي كل المواسم التي لعبها في عدد الأهداف المسجلة في شباكه، بعدما استقبلت الشباك الحمراء 28 هدفا في موسم واحد في الموسم الحالي وكان آخرها مباراة الجونة التي شهدت استقبال الفريق الأحمر 3 أهداف في مباراته ضد الجونة بالأمس ضمن منافسات الجولة 33 من عمر الدوري.

والمفارقة في موسم الأهلي الكارثي هو أن شباكه كانت مستباحة لكل فرق الدوري هذا الموسم ونجحت جميع فرق الدوري الممتاز في زيارة شباك الأهلي بخلاف سيرامكا الذي لم ينجح في زيارة شباك الأهلي خلال مباراتي الدور الأول والثاني بالدوري.

ولم ينجح الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه سوى خلال 12 مباراة لم تهتز شباك الفريق الأحمر، بينما شهدت 21 مباراة اهتزاز شباك الأهلي وهو رقم كبير للغاية.

21 مباراة اهتزت خلالها شباك الأهلي سواء بهدف أو اثنين أو ثلاثة ويعد فريق الجونة أكثر من سجل ف شباك الأهلي في مباراة واحدة بثلاثة أهداف، وهو موسم سيئ على مستوى أرقام خط دفاع الأهلي بعكس المواسم الماضية.

وكشف مصدر بالنادى الأهلى أن الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ومعهم الحارس محمد الشناوى حصلوا على لقاح كورونا خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "جهاز الأهلى بالكامل وكذلك محمد الشناوى كابتن الفريق تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، خلال الأيام الماضية كدفعة أولى، ومن المقرر أن يخضع باقى الفريق لتناول المصل على دفعات لاسيما بعد انتهاء المنافسة على بطولة الدورى".

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، أن غياب الحارس محمد الشناوى، كابتن الفريق، عن مباراة الجونة في الدوري الممتاز بسبب معاناته من الإصابة بنزلة معوية.

أضاف أن الشناوى خضع لفحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على خوض المباراة، وتم منحه بعض الأدوية اللازمة حتى يتخلص من آلام المعدة.

وتوج الشناوى مع الاهلى بخمسة ألقاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ويعد محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو أغلى لاعب فى صفوف القلعة الحمراء، خاصة أن قيمته التسويقية تقدر بـ2 مليون و500 ألف يورو، متفوقاً على زملائه بالأهلى.