شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصرى بإنجلترا لـ"الخليج 365": انتهاء أزمة صلاح والننى خلال ساعات وينضمان لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف ابراهيم هلهول المدرب المصرى بالاتحاد الانجليزي Fa والمدرب بنادي إسبانيمور تاون الانجليزي بشمال انجلترا، أن الساعات المقبلة ستشهد انفراجة فى أزمة انضمام محمد صلاح ومحمد الننى لمعسكر المنتخب الوطنى، وسيشارك اللاعبان فى مباراتى انجولا والجابون. وقال هلهول لـ"الخليج 365" إن الحكومة الإنجليزية ستجرى اليوم أو غدا التعديلات الجديدة على ترتيبات الدول وفقا لاجراءات الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا، ووفقا للمعلومات التى توصل اليها سيتم وضع مصر فى المنطقة البرتقالى وخروجها من المنطقة الحمراء. أضاف أن التعديل الجديد سيسمح لمحمد صلاح والننى بالانضمام للمنتخب الوطنى، مطالبا محمد بركات مدير المنتخب الوطنى بالتواصل مع الحكومة الانجليزية وادارة ناديي ليفربول وأرسنال لحل الأزمة خلال الساعات المقبلة.

ويترقب مسئولو منتخب مصر حدوث انفراجة فى الأزمة الت تمنع صلاح والننى من المشاركة مع الفراعنة أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم يومىّ 1 و5 سبتمبر المقبل.

وأصدر فيفا بيانا منذ قليل قال فيه : "لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل. يعد إطلاق سراح اللاعبين في النوافذ الدولية القادمة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة. أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة.

أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو ، وكل دوري ، وكل ناد ، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية. يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا ، ونعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا ، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء ، فقد كتبت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وناشدت تقديم الدعم اللازم ، على وجه الخصوص ، حتى لا يحرم اللاعبون من فرصة تمثيل بلدانهم في التصفيات. مباريات كأس العالم FIFA ™️ ، وهي واحدة من أروع الجوائز التي يحصل عليها لاعب كرة قدم محترف. لقد اقترحت أن يتم تطبيق نهج مشابه لذلك الذي تبنته حكومة المملكة المتحدة للمراحل النهائية من بطولة أمم أوروبا 2020 للمباريات الدولية القادمة.

أظهرنا معًا التضامن والوحدة في مكافحة COVID-19. الآن ، أحث الجميع على ضمان إطلاق سراح اللاعبين الدوليين في تصفيات كأس العالم المقبلة ".